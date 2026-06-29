Erzurumspor 2026-2027 Hazırlıklarına Başlıyor - Son Dakika
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Erzurumspor 2026-2027 Hazırlıklarına Başlıyor

Erzurumspor 2026-2027 Hazırlıklarına Başlıyor
29.06.2026 17:31
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Erzurumspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlıyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün başlayacak.

Mavi-beyazlı ekip, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Erzurumspor Tesisleri'nde toplanarak gerçekleştireceği ilk antrenmanla yeni sezon mesaisinin startını verecek.

Erzurum temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da gerçekleştirilecek iki etaplı kamp programıyla sürdürecek. İlk etap kamp çalışmaları 29 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, ikinci etap kamp dönemi ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Erzurumspor, kamp süresince toplam 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak. Hazırlık maçlarının programının ise önümüzdeki günlerde kulüp tarafından açıklanacağı bildirildi.

Trendyol Süper Lig'e yükselen mavi-beyazlı ekip, Erzurum'daki kamp çalışmalarının ardından yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayarak lige hazır hale gelmeyi hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun başta Erzurumspor olmak üzere tüm kulüplere hayırlı olması temennisinde bulunularak, centilmence ve başarılarla dolu bir sezon dileğinde bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor 2026-2027 Hazırlıklarına Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bahri Road Bahri Road:
    Geçmiş sezonlarda böyle organize hazırlık yapamıyorduk da şimdi yapıyoruz işte. 0 0 Yanıtla
  • Sevgül Dal Sevgül Dal:
    Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesi çok güzel bir şey, Allah başarılar versin, eski günlerimizi hatırlattı bize! 0 0 Yanıtla
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