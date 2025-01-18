Erzurumspor'a Alttan Isıtmalı Antrenman Sahası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor'a Alttan Isıtmalı Antrenman Sahası

Erzurumspor\'a Alttan Isıtmalı Antrenman Sahası

Erzurumspor, kış şartlarına uygun alttan ısıtmalı yeni antrenman sahası ile antrenman sorunlarını çözüyor.

18.01.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, çetin kış şartlarına dayanıklı yapılacak alttan ısıtmalı saha ile artık dondurucu soğuklarda dahi antrenman yeri sıkıntısı yaşamayacak.

Çetin kış koşullarının yaşandığı ve hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, futbolcuların kar ve buzlanma nedeniyle antrenman sıkıntısı yaşamaması için kulüp tesislerinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda FIFA standartlarında yapılmaya başlanan ve doğal gaz ile alttan ısıtılacak yeni antrenman sahasında, otomatik sulama sistemleri kullanılacak.

Yeni modern antrenman sahasıyla futbolcuların olumsuz hava koşullarından etkilenmeden lig maçlarına iyi şartlarda hazırlanması hedefleniyor.

"Kış günleri yoğun kar yağışlı ve buzlanmayla geçiyor"

Kulüp başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine, kentte kış şartlarının zorlu ve ağır geçmesinden dolayı futbolcuların antrenman yapmakta zorlandığını söyledi.

Tesisteki eski antrenman sahasının zamanla deforme olduğunu ifade eden Dal, "Erzurum, kış günlerinin yoğun kar yağışıyla geçmesi ve uzun süre zemindeki buzlanma sebebiyle antrenman açısından sıkıntı yaşadığımız bir yer. Uzun süredir Erzurumspor'umuza hizmet veren sahamızın yerine yeni bir saha ihtiyacımız vardı." dedi.

Uzun yıllardır modern bir antrenman sahası yapılmasının planlandığını hatırlatan Dal, şöyle konuştu:

"Kenarlarının kapatılıp alttan ısıtmasıyla sadece bölgemizin değil Türkiye'nin de bu anlamda belki de en önemli sahalarından biri olacak. Gece-gündüz antrenman yapma imkanıyla yılın 12 ayı, 365 günü burada antrenman yapılabilecek. Bulunduğu konum ve içerdiği özellikler itibarıyla Türkiye'nin en önemli antrenman sahalarından biri olacak. Bu anlamda Erzurum ve bölge adına bir ilk."

"En temel problem, kışın antrenman yapmak ve zorlu hava şartları"

Dal, kentte sporu, tesisleşmeyle ayakta ve diri tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şehri temsil eden takımlarının daha önce Süper Lig'de de mücadele ettiğine işaret etti.

Tekrar Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını dile getiren Dal, "Süper Lig'de mücadele edecek bir takımın da böyle bir tesise ihtiyacı var. Erzurum'da en temel problem, kışın antrenman yapmak ve zorlu hava şartları. Bu tesisle çıta yükselecek. Buraya futbolcu transfer ederken de şehrin özellikleri ön planda oluyor. Beş yıldızlı bir tesisimiz var. Bu saha kazandırıldıktan sonra futbolcuların burada daha rahat, kolay ve modern şartlarda antrenman yapmaları ve burayı tercih etmeleri sağlanacak. İnşallah stadımızla antrenman sahamız, futbolculara şehri ve Erzurumspor'u anlatırken en önemli argümanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni antrenman sahasını hava koşulları elverişli olduğu takdirde martta tamamlamayı planladıklarını söyleyen Dal, "Böyle bir sahanızın olması, ideal antrenman koşullarını sağlamanız takıma katkı sağlayacak ve hedeflerinize daha kolay ulaştıracak. Özellikle son 4 haftalık periyotta puan kaybımızı antrenman yapamamamıza, fiziki şartlara bağlıyoruz. Dolayısıyla antrenman sahamızdaki bu sıkıntı, yeni yapılacak olanıyla ortadan kalkacak." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'a Alttan Isıtmalı Antrenman Sahası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:10:57. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor'a Alttan Isıtmalı Antrenman Sahası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.