Erzurumspor, Bandırmaspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor, Bandırmaspor'u Mağlup Etti

Geniş Video İzle

Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

18.01.2025 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Erzurumspor FK - Bandırmaspor maçının ardından

Bandırma Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur:

"Bu ligde sadece bir maç kaybettik"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

"Oyuncularım galibiyeti çok istedi"

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Erzurumspor FK-Bandırmaspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK, Kazımkarabekir Stadı'nda karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırma Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, aldıkları mağlubiyetten ders alarak yollarına devam edeceklerini belirterek, "Bandırmapor olarak istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyunun başından itibaren iki takım adına da zor bir müsabakaydı. Oyun ve pozisyon anlamında çok bir üretkenlik yoktu. Biz 10 kişi kalana kadar oyun böyle devam etti. 10 kişi kaldıktan sonra da yediğimiz basit bir golden sonra da oyunun kontrolü Erzurum'a biraz daha geçti gibi oldu. İkinci golü de buldular. Sadece bir maç kaybettik. Bundan sonraki maçlarımızda da bugün aldığımız dersleri alarak daha iyi oynayacağımızı ve sonuna kadar ligi zorlayacağımızı düşünüyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da önümüzdeki haftalarda bize uyum sağlayacaklar Hakemin de kötü bir maç yönettiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Hakan Kutlu: "Oyuncularım galibiyeti çok istediler"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maç boyunca oyunun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade ederek, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar her şeyden önemlisi maçı çok istediklerini gösterdiler. Her top için mücadele ettiler. Her sahipsiz topu kovaladılar. İkili mücadelelerin birçoğundan galip çıktılar. Hep ne kadar çok istediklerini, maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar gösterdiler. Çok etkili oynadılar. Tek taraflı bir maçtı diyebilirim. Rakibimiz vakit geçirmeye çalışmaktan başka maç boyunca bir şey yapmadı. Çünkü bizim oyuncularımız gerçekten çok üst düzey mücadele etti. Sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı. Hepsini alınlarından öpüyorum. Dediğim gibi maç maç bakacağız. Kazandığımız maçlar bize hangi hedefe götüreceği ortaya çıkacak. Kazandığımız için mutluyum. Bir transferimiz bitti, imzasını attırdık. Birkaç güne aramızda olur. Biri de ben maça gelirken son aşamada bitti. Kulübümüz isimleri açıklayacaktır. Fazla transfer düşünmüyoruz. Kulübümüzün bütçesini sarsmadan, mali durumumuzu bozmadan, iç dengeleri bozmadan, Erzurumspor'un geleceğini risk altına atmadan transferlerimiz devam edecek. İki tane daha transfer yapacağımızı söyleyebilirim. İki de Türk oyuncuyu aramıza katmayı düşünüyoruz. Hakem kırmızı karttan bağımsız, zaten çok net bir kırmızı karttı, göstermesi gerekiyordu ama saha duruşu iyiydi. Sadece aradaki toplarda bazen kararlar rakibimiz lehine verdi diyebilirim. Saha duruşu, gerek fizik yapısı ve gerek sahadaki kararlılığı bence iyi bir hakem olacağı görüşünü verdi. Onun da yolu açık olsun. Çünkü böyle düzgün maç yönetebilen, kararlı, genç hakemlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Erzurumspor, Bandırmaspor\'u Mağlup Etti
Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Trendyol, Erzurum, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor, Bandırmaspor'u Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:50 Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı
19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:00 Canlı anlatım Kırmızı kart çıktı Canlı anlatım! Kırmızı kart çıktı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor, Bandırmaspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.