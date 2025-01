Erzurumspor, Bandırmaspor\'u Mağlup Etti

Spor

- Erzurumspor FK - Bandırmaspor maçının ardından

Bandırma Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur:

"Bu ligde sadece bir maç kaybettik"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

"Oyuncularım galibiyeti çok istedi"

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Erzurumspor FK-Bandırmaspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK, Kazımkarabekir Stadı'nda karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırma Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, aldıkları mağlubiyetten ders alarak yollarına devam edeceklerini belirterek, "Bandırmapor olarak istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyunun başından itibaren iki takım adına da zor bir müsabakaydı. Oyun ve pozisyon anlamında çok bir üretkenlik yoktu. Biz 10 kişi kalana kadar oyun böyle devam etti. 10 kişi kaldıktan sonra da yediğimiz basit bir golden sonra da oyunun kontrolü Erzurum'a biraz daha geçti gibi oldu. İkinci golü de buldular. Sadece bir maç kaybettik. Bundan sonraki maçlarımızda da bugün aldığımız dersleri alarak daha iyi oynayacağımızı ve sonuna kadar ligi zorlayacağımızı düşünüyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da önümüzdeki haftalarda bize uyum sağlayacaklar Hakemin de kötü bir maç yönettiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maç boyunca oyunun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade ederek, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar her şeyden önemlisi maçı çok istediklerini gösterdiler. Her top için mücadele ettiler. Her sahipsiz topu kovaladılar. İkili mücadelelerin birçoğundan galip çıktılar. Hep ne kadar çok istediklerini, maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar gösterdiler. Çok etkili oynadılar. Tek taraflı bir maçtı diyebilirim. Rakibimiz vakit geçirmeye çalışmaktan başka maç boyunca bir şey yapmadı. Çünkü bizim oyuncularımız gerçekten çok üst düzey mücadele etti. Sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı. Hepsini alınlarından öpüyorum. Dediğim gibi maç maç bakacağız. Kazandığımız maçlar bize hangi hedefe götüreceği ortaya çıkacak. Kazandığımız için mutluyum. Bir transferimiz bitti, imzasını attırdık. Birkaç güne aramızda olur. Biri de ben maça gelirken son aşamada bitti. Kulübümüz isimleri açıklayacaktır. Fazla transfer düşünmüyoruz. Kulübümüzün bütçesini sarsmadan, mali durumumuzu bozmadan, iç dengeleri bozmadan, Erzurumspor'un geleceğini risk altına atmadan transferlerimiz devam edecek. İki tane daha transfer yapacağımızı söyleyebilirim. İki de Türk oyuncuyu aramıza katmayı düşünüyoruz. Hakem kırmızı karttan bağımsız, zaten çok net bir kırmızı karttı, göstermesi gerekiyordu ama saha duruşu iyiydi. Sadece aradaki toplarda bazen kararlar rakibimiz lehine verdi diyebilirim. Saha duruşu, gerek fizik yapısı ve gerek sahadaki kararlılığı bence iyi bir hakem olacağı görüşünü verdi. Onun da yolu açık olsun. Çünkü böyle düzgün maç yönetebilen, kararlı, genç hakemlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.