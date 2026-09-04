Erzurumspor Başkanı Dal: 8 Oyuncu Kattık, Ligi En İyi Yerde Bitireceğiz - Son Dakika
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Erzurumspor Başkanı Dal: 8 Oyuncu Kattık, Ligi En İyi Yerde Bitireceğiz

Erzurumspor Başkanı Dal: 8 Oyuncu Kattık, Ligi En İyi Yerde Bitireceğiz
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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, takıma 8 oyuncu kattıklarını ve sezon sonunda ligi en iyi yerde bitireceklerini söyledi. Dal, Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la oynayacakları maçta taraftarı stada beklediğini belirtti.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, kadroya 8 oyuncuyu dahil ettiklerini, takımın zaman içinde daha keyif veren bir futbol ortaya koyacağını ve ligi en iyi şekilde bitireceklerini söyledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ahmet Dal, mavi-beyazlı takımın Erzurumluların gurur duyduğu başarılara imza attığını, taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazandığını belirtti.

Dal, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de rekorlar kırarak şampiyonluğa uzandıklarını anımsatarak "Takımımız 1. Lig tarihinin bütün rekorlarını altüst etti ve mütevazı bütçesiyle şampiyon olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Çok değerli oyuncularıyla ve büyük camiasıyla bu sene Süper Lig'de mücadele edecek Erzurumspor'umuz ile her zamankinden daha fazla gurur duyulacak bir dönem olacak." diye konuştu.

Yaz transfer dönemi boyunca takıma yeni oyuncuların kazandırılması noktasında sürekli çalıştıklarını anlatan Dal, şöyle devam etti:

"Takımımıza 8 oyuncuyu kattık. İlk 11 için transfer yapıyoruz ve gece 12'ye kadar transfer dönemi devam ediyor. Ara transfer dönemi de var. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Öne geçeceğiz, gol yiyeceğiz, gol kaçıracağız ama bu takım oturduktan sonra Allah'ın izniyle hem keyif veren bir futbol oynayacak, hem de ihtiyacımız olan puanları alıp ligi en iyi yerde bitirecek. Biz zaten başarısız olduğumuzu veya olacağımızı, artık bu takıma fayda veremeyeceğimizi düşündüğümüzde yönetici arkadaşlarımızla gereğini yaparız bundan kimsenin endişesi olmasın."

Dal, Süper Lig'in 4. haftasında ağırlayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçına da değinerek "Erzurumspor tarihinde Galatasaray maçına ne kadar seyirci geldiğini biliyor musunuz? Biletli seyirci sayısı 21 bin. Onun üzerine koyun koyabildiğiniz kadar. Galatasaray maçıydı ama yarın Konya maçında da yine aynı taraftarımızı bekliyoruz. Aynı şekilde sezon sonuna kadar bu ligde kalmamız için en önemli avantajlarımızdan birisi evimiz, seyircimiz ve şehrimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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