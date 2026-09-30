Erzurumspor Başkanı Dal, bahis hesabının eski ve kulüple ilgisiz olduğunu savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor Başkanı Dal, bahis hesabının eski ve kulüple ilgisiz olduğunu savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor Başkanı Dal, bahis hesabının eski ve kulüple ilgisiz olduğunu savundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, hesabının eski ve kulüple ilgisiz olduğunu açıkladı. Dal, yöneticilik ve başkanlık süresince Erzurumspor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğunu, kasıt olmadığını belirtti.

Erzurum spor FK Başkanı Ahmet Dal, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yöneticilik ve başkanlık yaptığı süre boyunca kulübün menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

İncelemeye konu olan platform üyeliğinin geçmiş yıllara dayandığını ifade eden Dal, sürecin Erzurumspor FK kulübü ile bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

"Kamuoyunu ve Erzurumspor camiamızı bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur"

Süreci şeffaf bir şekilde takip ettiğini kaydeden Başkan Ahmet Dal, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında ismimin PFDK'ya sevk edilen yöneticiler arasında yer alması üzerine, kamuoyunu ve Erzurumspor camiamızı bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. TFF'nin bugün açıkladığı sevkler, son 5 yıl içerisinde Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde yöneticilik yapan isimleri kapsamaktadır. Söz konusu hesap, uzun yıllar önce müsabakaları takip etmek ve izlemek amacıyla açılmış, sonrasında aktif olarak kullanmadığım eski bir hesaptır. Bahse konu işlemlerin yönetim kurulu üyesi olduğum döneme denk geldiği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Şahsım açısından da herhangi bir kasıt söz konusu değildir"

Dal, Erzurumspor'un menfaatlerine kesinlikle bir kastı olmadığını ifade ederek, "Bugün Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın da ifade ettiği üzere, geçmişte bu konunun kulüp yöneticileri açısından disiplin ihlali oluşturabileceğine ilişkin tarafımıza yapılmış bir bilgilendirme bulunmadığı gibi, şahsım açısından da herhangi bir kasıt veya Erzurumspor'un menfaatlerine aykırı bir amaç kesinlikle söz konusu değildir. Bizim ve ismi geçen yöneticilerimiz için de durum aynıdır. Bu vesileyle, sürecin duyulmasının ardından beni arayan, mesaj gönderen, desteğini ve güvenini ifade eden spor camiasındaki dostlarımıza, hemşehrilerimize ve tüm sevenlerimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gelişmeleri camiamızla paylaşacağız"

Erzurumspor FK Başkanı Dal açıklamasını şu cümlelerle noktaladı:

"Büyük Erzurumspor camiamız ve kıymetli taraftarlarımız müsterih olsun. Bizi tanıyanlar bilirler ki yöneticilik ve başkanlık yaptığım süre boyunca Erzurumspor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Erzurumspor'u ve büyük camiamızı zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek herhangi bir düşünce, eylem veya fiilin içerisinde bulunmam söz konusu olmayacaktır. Süreci şeffaflıkla takip edecek ve gelişmeleri camiamızla paylaşacağız."

Kaynak: İHA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuErzurumspor KulübüSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
Bahis soruşturmasında PFDK’ya sevk edilen Ertuğrul Doğan’dan ilk açıklama Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama
22:28
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
22:04
Bu adam gerçekten de çok zeki Lamine Yamal’dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
21:53
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi
A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
21:23
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:12
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
21:02
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 22:38:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurumspor Başkanı Dal, bahis hesabının eski ve kulüple ilgisiz olduğunu savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei