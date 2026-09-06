Erzurumspor, Beşiktaş deplasmanı hazırlıklarına başladı
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda eksik oyuncu bulunmazken, ekip yarın saat 17.00'de çalışmalarına devam edecek.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Mavi-beyazlı ekipte Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor.
Erzurumspor FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İHA
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