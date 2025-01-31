Erzurumspor'da Transfer Gelişmeleri - Son Dakika
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Erzurumspor'da Transfer Gelişmeleri

Erzurumspor\'da Transfer Gelişmeleri

Erzurumspor Başkanı Dal, ara transferde bir oyuncu aldıklarını ve bir oyuncuyla görüşme sürdüklerini belirtti.

31.01.2025 18:19
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Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, ara transferde bir oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini, bir oyuncuyla da görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Erzurumspor FK'nin Trendyol 1. Lig'de 36 puanla 3. sırada bulunduğunu ve ligin en az gol yiyen takımı olduğunu söyledi.

Erzurumspor FK'nin kendi sahasında oynadığı maçlarda ligin en iyi takımı olduğunu belirten Dal, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Dal, Fenerbahçe maçının ardından takımın Malatya'ya gideceğini anlatarak, "Kulübümüzün ayakları yere sağlam basıyor, inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzde çok zorlu bir periyot var. Şubat'ta 6 maç oynayacağız. Yarın ligin lideri Kocaelispor'la karşılaşacağız, yaptığı transferlerle ve bu ligin üzerinde bütçeyle oluşturulmuş bir takım. Saygı duyduğumuz bir camia ve geçmişte Süper Lig'de mücadele etmiş bir şehir takımı. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız. İnşallah bu maçı da kazanarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki liglerde yaklaşık 10 takımı takip ettiklerini bildiren Dal, kadrodaki yaklaşık 20 oyuncuyu bu takımlara kiraladıklarını söyledi.

"Peşinatlarımızı tamamen ödedik"

Dal, transferle ilgili olarak şunları dile getirdi:

"Bir oyucu transfer ettik, biriyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz ve önceliğimiz, buraya oyuncu katmaktan ziyade takımın ihtiyacı olan bölgeye hocamızın istekleri doğrultusunda, takımın çarkının dişlilerine uygun bir oyuncuyu takviye etmek. Takımımızda maaşta 2-3 aylık geriden gelme var ama peşinatlarımızı tamamen ödedik. Sadece bir prim borcumuz var, bugün inşallah halletmiş olacağız. Yarına daha rahat ve güvenli çıkmış bir Erzurumspor olması için mesai yapıyoruz. Önümüzdeki seneye planlama yaparken geçmişten gelen sıkıntıları yaşamayacak, tertemiz, pırıl pırıl, borcunu sıfırlamış ve takıma takviye yaparken sonraki yılı planlayan bir Erzurumspor olsun diye çalışıyoruz, çünkü son 3 yılda hep geçmişe takılı kaldık."

Takımın sezon başındaki durumundan bahseden Dal, "Sezon başında planlamayı yaparken transfer yasağı olan bir kulüptük. 16 oyuncu ile yollarımızı ayırdık, 15 oyuncuyu kadromuza dahil ettik ama bunların 6'sı genç ve geleceğe dönük, kadro derinliği anlamında yaptığımız transferlerdi. Banko takımımızda bir çekirdek kadromuz vardı ona ilave bazı oyuncuları transfer ettik. Kolay bir transfer dönemi geçirmedik, çünkü bir yandan transfer yasağı ile uğraşırken getirdiğiniz oyunculara da para ödemeniz lazım." ifadelerini kullandı.

Dal, teknik direktör Hakan Kutlu ile yaklaşık 3 yıldır çalıştıklarını ve transfer tahtasının kapalı olmasına rağmen takımın başında devam etmesinin vefakarlık örneği olduğunu kaydetti.

Başkan Dal, toplantının sonunda gazetecilerle üzerinde "Efsaneler ölmez, efsane Erzurumspor 57 yaşında" yazılı pastayı kesip fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA

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