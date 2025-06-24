Erzurumspor\'da Transfer Vurgusu ve Yeni Teknik Direktör

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal, "Makul, mütevazı, Erzurumspor formasını giyebilecek, daha uygun şartlarda, daha iyi futbolcuları getirmek varken, sırf adı biliniyor diye yüksek maliyetli oyuncuları bu kulübe transfer etmenin doğru bir şey olmadığını düşünüyorum." dedi.

Ahmet Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör Hakan Kutlu ile yolların ayrıldığını hatırlattı.

Kutlu'nun görev yaptığı dönemde verdiği katkıdan memnun olduklarını belirten Dal, yeni sezon için teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştıklarını ifade etti.

Dal, Türkiye Futbol Federasyonunun bu sezon ligden 5 takımın düşeceği yönünde karar aldığını anımsatarak, "Bu normalde kulüplerle istişare edilerek verilmesi gereken bir karar. Biz bunun doğru ya da yanlışlığına itiraz etmiyoruz. Biz üsluba itiraz ediyoruz. Sen varlığını bu ligdeki takımlara borçluyken, buraya yatırım yapan, para harcayan bir şekilde taraftarıyla var olan takımları yok sayarak böyle bir karar alamazsın. Karar maalesef bizi yok sayarak alınmış bir karardır. Gönül isterdi ki bizlere de danışılarak alınsaydı biz de altına imza atsaydık." diye konuştu.

Bu tür kararların Türk futbolunu geriye götürdüğünü savunan Dal, "Yine federasyonun aldığı kararda kendi kadromuzdan ancak 6 oyuncuyu kiralık olarak vereceğimizi söylediler. Bu, belki futbol için doğru ama maalesef bizim ülkemiz için çok doğru olmayan bir yapı. Dolayısıyla bu oyuncuların bir kısmıyla kiralık olarak, bir kısmıyla ise yolları ayırmak zorunda kalacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Dal, teknik direktör Serkan Özbalta'nın perşembe günü kente geleceğini anlatarak, takımın 1 Temmuz'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını aktardı.

Bu sene maliyetler nedeniyle transfer döneminin zor olacağını söyleyen Dal, şunları kaydetti:

"Geçen sene aldığı rakamın 5 katını isteyen futbolcular var. Özellikle 2. Lig'de bazı kulüpler bu ligde bile verilmesi mümkün olmayan rakamları veriyor ya da teklif ediyor. Makul, mütevazı, Erzurumspor formasını giyebilecek, daha uygun şartlarda, daha iyi futbolcuları getirmek varken, sırf adı biliniyor diye yüksek maliyetli oyuncuları bu kulübe transfer etmenin doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Geçtiğimiz sezonlarda hiçbir katkısı olmadığı, sadece 3-4 maç forma giydiği halde çok ciddi rakamları bu kulüpten alan ya da alamayıp şikayet ederek transfer yasağına neden olan oyuncular gördük. Bu sezon bu ligin yüksek maliyetlerle oynanacak bir lig olacağını düşünüyorum. İşimiz kolay olmayacak. Taraftarlardan bu konuda sabır bekliyorum."

Ahmet Dal'ın basın toplantısının ardından 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı.