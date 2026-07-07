Erzurumspor\'dan İki Yeni Sözleşme

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncuları Rodriguez ve Özhan ile sözleşme imzalandı.

İmza programında kulüp başkanı Ahmet Dal da yer aldı.