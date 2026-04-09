Erzurumspor'dan Şampiyonluk Mesajı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor'dan Şampiyonluk Mesajı

09.04.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Özbalta, İstanbulspor galibiyeti sonrası şampiyonluk için umutlu olduklarını belirtti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, İstanbulspor galibiyeti sonrası, "Bu oyunun sonunda şampiyonluk istiyoruz. Amed ile 4, Erokspor ile 8 puana çıkardık farkı ama garantilemedik henüz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve bitime 4 hafta kala liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, değerlendirmelerde bulundu. Özbalta, "Zorlu bir haftayı geride bıraktık. İstanbulspor maçı kazanmak isteyecekti ki bulundukları konumdan kurtulmak istiyorlardı. Dünkü Serik ve Sakarya mağlubiyetlerinden sonra onlar da bugün biraz daha rahatlamak istiyorlardı. Tam da bu doğrultuda mücadelesi yüksek bir maç oldu. Devre arasında iyi bir maç olduğunu ve böyle devam ederse maçın sonlarına doğru işi bitirmemiz gerektiğini oyuncularla paylaştık. İstediğimiz neticeyi aldık. Bu oyunun sonunda şampiyonluk istiyoruz. Kendi maçlarımıza bakıyoruz ama maç bittikten sonra da diğer müsabakanın skorunu merak ediyorduk. Amed ile 4, Erokspor ile 8 puana çıkardık farkı ama garantilemedik henüz. Kendi sahamızda Boluspor maçını da kazanıp Erokspor'un maçına bakıp belki de matematiksel olarak garantileme şansımız var. Öyle olmadığı takdirde de sonrasında kalan 3 müsabakadan 1 puan çıkardığımızda şampiyonluğu garantiliyoruz. Çünkü ikili averajda Erok'un da, Amed'in de önündeyiz. Buradan oyuncularımı kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Ecmel başkana da teşekkür ediyorum, soyunma odasına gelip güzel dileklerde bulundu. Pazartesi günü için bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Bu galibiyet bütün Erzurum şehrine, halkına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Aynı anda zirve yarışındaki takipçileri Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler maçının oynanmasının kendilerini psikolojik olarak baskı altında hissettirip hissettirmediğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Serkan Özbalta, "Erzurumspor FK, mali anlamda yüksek bütçeli takımlarla boğuşuyor bu sene. Bu tarz takımların arasında bu noktaya gelmek oyuncularda ufak da olsa baskı hissettiriyor. Aslında şampiyonluğu hayal etmek, kazanımlarını düşmek ve buraya kadar geldikten sonra elindeki şampiyonluğun gitmemesini istiyor. Her ne kadar sağlıklı bir ortam sağlasak da, zihinlerini berraklaştırsak da, dingin halde sahaya çıksalar da insanoğlunun tabiatında bu gerilim ve stres var. Hata yapmaktan bazen korkuyoruz ve bu da bazen endişe oluşturuyor. İlk yarı belki bundan dolayı böyle geçti ama ilk yarıda İstanbulspor'un da bir reaksiyonu vardı. İkinci yarıda biraz daha kararlı bir Erzurumspor maçı çevirmesini bildi" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbulspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:34:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.