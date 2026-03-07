Erzurumspor'dan Tarihi Galibiyet: 8-1! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor'dan Tarihi Galibiyet: 8-1!

07.03.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor, Manisa FK'yi 8-1 mağlup ederek 3 puanı averaja etkileyen bir skorla aldı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Manisa FK'yi 8-1 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, 3 puanı averaja etki eden bir skorla almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Makas aralığının kapandığı bir döneme giriyoruz ama baktığınız 9 tane daha maç var. Ortada alınması gerek gereken 27 puan var. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Çok çok önemli rakiplere karşı oynayacağız. Çarşamba günü o rakiplerden bir tanesi olan Ümraniye ile oynayacağız. Onlar da dün 35 puan yaptılar. Şimdi bu eşikte bir an önce rahatlamak istiyorlar. Çok çok önemli bir hafta girdik. Yarın hemen Ümraniye maçını düşünmek lazım." dedi.

Takımda genç oyunculara şans verdiklerini ve bundan dolayı da çok mutlu olduklarını aktaran Özbalta, kaptan Mustafa Yumlu'nun sakatlık durumuna ilişkin "Dün Amerikan alçı dedikleri alçıyla antrenmana çıktı. 20 yıldır profesyonel oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. 4-5 gün antrenmana çıkmadığı için vücudunda yıpranma payı olabiliyor. Şu an iyi durumda. Onun kesinlikle aramızda olmasını istiyorum. Tam bir takım kaptanı, tam bir lider, karakter olarak takımı bütünleştiren, ciddiyse ciddi ama latife yapacağı zamanda genç çocukları yanına alabilen bir kaptanla çalışıyoruz. Sahada olamasa bile kulübede olmasını istediğimiz bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal'ın annesinin yaşadığı rahatsızlıktan dolayı son 5 aydır zorlu bir süreçten geçtiğini, buna rağmen takıma desteğini sürdürdüğünü belirten Özbalta, galibiyeti Başkan Dal'a armağan etti.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş, misyonlarının genç oyuncu kazanmak olduğunu ifade etti.

"Genç oyuncu kazanarak yarışmada kalmak istiyoruz." diyen Pektaş, şunları dile getirdi:"

"Bunu yapmanın da zaman zaman ağır bedelleri oluyor bugünkü gibi. Kadromuzda oyuna giren oyuncular pırıl pırıl genç kardeşlerimiz. Kulüp olarak amacımız bu kardeşlerimizi kazanmak. Şanssızlıkları çok formda ve çok zor bir deplasmana denk geldiler. Her birinden çok memnunuz. Ortada ağır bir mağlubiyet var. Bunun faturası tamamen bize ait. Hiçbir oyuncumuzun bir sorumluluğu yok. Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Bizim lig itibariyle, puan durumu itibariyle, kulüp yapımız itibariyle tek amacımız oyuncu kazanmak, genç oyuncuları işin içine dahil etmek, genç kardeşlerimize dokunabilmek. Bunlar da korkmadan gerekirse bugün olduğu gibi ağır bedeller ödeyerek yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'dan Tarihi Galibiyet: 8-1! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:12:13. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor'dan Tarihi Galibiyet: 8-1! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.