Erzurumspor, Diabate'yi Transfer Etti
Erzurumspor FK, GAIS'ten forvet Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İsveç ekibi GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık mukavele imzaladı.
Erzurumspor FK Kulüp Tesisleri'nde Başkan Ahmet Dal ile görüşen Diabate, yapılan anlaşmanın ardından resmi sözleşmeye imza attı.
Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Alaves forması giyen Diabate, geçtiğimiz sezon 10 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.
Kariyerinde Mallorca II, Sevilla II, Atletico Madrid II, Vasteras SK, GAIS ve Alaves formaları giyen 26 yaşındaki futbolcu, mavi-beyazlı ekipte 19 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: İHA
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