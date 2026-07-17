Erzurumspor Ertuğrul Taşkıran'ı Kadrosuna Kattı

Erzurumspor FK, Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Ertuğrul Taşkıran'la sözleşme imzalandı.
Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen 36 yaşındaki Ertuğrul, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
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