Erzurumspor, Esenler Erokspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Erzurumspor, Esenler Erokspor'u 2-0 Yendi

Erzurumspor FK, evinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek 1. Lig'de önemli bir galibiyet aldı.

20.09.2024 22:19
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Salih TEKİN/ ERZURUM,

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Emre Doğu

ERZURUMSPOR FK: Ataberk- Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Azubuike (Dk.63 Sefa Akgün), Grociata, Roshi (Dk.88 Gökhan Akkan), Celal (Dk.76 Giorbelidze),Tasev (Dk.47 Furkan Özhan), Teklic (Dk.88 Salih), Eren Tozlu

ESENLER EROKSPOR: Ekrem- Oğuz Ceylan (Dk.74 Catakovic), Nzaba, Metehan Mert, Sakıb, Mücahit Albayrak, Tugay (Dk.87 Alper Karaman), Laine (Dk.74 Ryan Jack), Pinchi (Dk.81 Silva), Faye, Fernandes (Dk.87 İdris Furat)

GOLLER: Dk.67 Roshi, Dk.86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Grociata, Orhan Ovacıklı, Ataberk, Eren Tozlu, (Erzurumspor FK), Oğuz Ceylan, Sakıb, Tugay, Metehan Mert, Ekrem (Esenler Erokspor)

1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Erzurumspor FK, evinde Esenler Erokspor'u ikinci yarıda Roshi ve Eren Tozlu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maç öncesinde Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, 96 maçta rakip fileleri 38 kez havalandırarak Erzurumspor FK'nın en çok gol atan oyuncusu olan Eren Tozlu'ya plaket vererek tebrik etti.

5'inci dakikada Teklic'in Esenler Erokspor'un arkasına gönderdiği topla buluşan Tasev'in şutu, az farkla auta gitti.

15'inci dakikada gelişen Esenler atağında Fernandes'in pasıyla buluşan Mücahit Albayrak'ın sol çaprazdan sert şutu kaleci Ataberk'te kaldı.

22'nci dakikada Faye'nin ceza alanına gönderdiği topa Pinchi istediği gibi vuramadı. Top kaleci Ataberk'te kaldı.

24'üncü dakikada Celal'in sol kanattan yerden gönderdiği topa kale önünde Eren Tozlu dokunamadı.

31'inci dakikada Tasev, kendi sahasından kaptığı topla rakip alana girerken sağ kanattaki Orhan Ovacıklı'ya pas çıkardı. Bir süre ilerleyen Orhan Ovacıklı'nın pasıyla ceza alanına giren Yakup Kırtay'ın şutunda topu kaleci Ekrem ayaklarıyla uzaklaştırdı.

44'üncü dakikada sağ kanattan ilerleyerek ceza alanına giren Faye'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada Roshi, sağ kanattan ceza sahası çizgisine kadar inerek sert vurdu, kaleci Ekrem topu kornere çeldi.

54'üncü dakikada Teklic'in kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun indirdiği topa Yakup Kırtay'ın şutunu kaleci çizgi üzerinden çıkardı.

67'nci dakikada Furkan Özhan'ın defanstan kaptığı topu ceza alanı sağ kanatta bekleyen Roshi'ye gönderdi. Roshi'nin sert şutu kaleciye çarparak kale çizgisini geçti: 1-0.

73'üncü dakikada Teklic, kaptığı topu Eren Tozlu'ya pas çıkardı. Sağ kanattan ceza alanına giren Eren Tozlu'nun pasında Furkan Özhan topu kale yerine auta gönderdi.

86'ncı dakikada Sefa'nın ortasında Eren Tozlu, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Maç Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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