Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Egemen Savran, Ramazan Ufuk Avdaş
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Dk. 86 Gökhan Akkan), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 86 Süleyman Koç), Crociata (Dk. 75 Sefa Akgün), Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 86 Özgür Sert) Eren Tozlu, Mamba (Dk. 76 Furkan Özhan)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 76 Yılmaz Basravi), Caulker, Arda Hilmi Şengül, Camara (Dk. 46 Orhan Nahırcı), Ali Dere, Traore (Dk. 46 Recep Taşbakır), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın, Diouf (Dk. 89 Görkem Bitin), Abazaj (Dk. 46 Dembele)
Goller: Dk. 7 Giorbelidze, Dk. 43 Yakup Kırtay, Dk. 64 (Penaltıdan) ve 82 (Penaltıdan) Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kart: Dk. 90+1 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 yendi.
Maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK 4-0'la Galip Geldi - Son Dakika
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