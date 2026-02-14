Erzurumspor FK Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
Erzurumspor FK Adana Demirspor maçının ardından

Erzurumspor FK Adana Demirspor maçının ardından
14.02.2026 16:36  Güncelleme: 16:37
Trendyol 1. Lig'de oynanan maçta Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u 7-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Serkan Özbalta, galibiyeti Erzurum halkına armağan etti ve oyuncularının performansını övdü. Adana Demirspor'un teknik sorumlu Hilmi Bozkurt ise genç oyuncularının çabasını takdir etti.

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Özbalta, "Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Çok şükür gol yemeden kazanmasını bildik. İyi bir gidişatımız var ve bunu devam ettirmek zorundayız. Ligin boyu kısaldıkça maçların zorluk derecesi artacak. Rakiplerin motivasyonu, mücadele gücü çok daha farklı bir şekilde sahaya yansıyacak. Bunun bilincindeyiz. Biz de o takımlardan bir tanesiyiz. Maçla alakalı çok detaylı konuşmak istemiyorum. Çünkü rakibimiz Adana Demirspor bulunduğu konum itibarıyla sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu duruma da saygı duymak gerekiyor. Ama oyuncularımın maçı başından sonuna kadar ciddiye almaları, oyunu domine etmeleri ve ortaya koydukları iş ahlakı beni çok mutlu etti. Hepsine teşekkür ediyorum. Haftada üç maç oynayacağımız serinin ilkini geride bıraktık. Önümüzde çarşamba günü Keçiörengücü maçı var. Adım adım gitmek istiyoruz. Sonrasında içeride oynayacağımız Serik Belediyespor maçı var. Ama şu an bütün odağımız çarşamba günü. Keçiörengücü'nün de akşam bir maçı var, hangi skor çıkarsa çıksın bizim maç onlar için de play-off açısından çok önemli olacak. Bunun farkındayız. Bu galibiyeti tüm Erzurum halkına armağan ediyorum. Destekleri için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hilmi Bozkurt: "Gençler ellerinden geleni yaptılar "

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise genç oyuncuların mücadelesine dikkat çekerek, "Öncelikle Erzurumspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Maçı çirkinleştirmeden futbol oynamaya, futbol adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Genç oyuncularımız için söylenecek çok fazla bir şey yok. Hepsi ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydu. Ben hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Erzurumspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Trendyol, Bozkurt, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

