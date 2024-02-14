Erzurumspor FK, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, hafta sonu karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kalan ve ligde 5 haftadır yenilmeyen Erzurumspor FK, Adanaspor müsabakasının hazırlıkları sürdürüyor. Ligde oynadığı 22 maçta aldığı 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle puan cetvelinde 27 puanla 10. sırada yer alan mavi-beyazlı takım kalesinde 20 gol görürken, karşı fileleri 22 defa havalandırdı.
Erzurumspor'un 18 Şubat'ta saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadı'nda karşı karşıya geleceği Adanaspor ise ligde aldığı 23 puanla 14. sırada bulunuyor.
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor maçının kendileri için hayati önem taşıdığını ve mutlak 3 puan hedeflerinin olduğunu ifade etti.
Erzurumspor ekibi iki futbolcusunu TFF 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ'a kiraladığını duyurdu. Mavi-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Güney Yılmaz ve Enes Yiğit'in sezon sonuna kadar geçici transferleri konusunda TFF 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ FK ile anlaşmaya varıldı. Her iki futbolcumuza da başarılar diliyor, başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" denildi. - ERZURUM
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'da dün yaşanan toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiye yönelik arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Şu ana kadar hiçbir işçinin bulunamadığı maden ocağına aileler de gelmeye başladı. Arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalan işçilere ulaşmak için tüm imkanlarını seferber etmektedir.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?