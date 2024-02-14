Erzurumspor FK, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK, hafta sonu karşılaşacağı Adanaspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 5 haftadır yenilmeyen takım, Adanaspor maçından 3 puan hedefliyor. Ayrıca, Erzurumspor iki futbolcusunu 23 Elazığ FK'ya kiraladı.

14.02.2024 09:49  Güncelleme: 09:49
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, hafta sonu karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kalan ve ligde 5 haftadır yenilmeyen Erzurumspor FK, Adanaspor müsabakasının hazırlıkları sürdürüyor. Ligde oynadığı 22 maçta aldığı 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle puan cetvelinde 27 puanla 10. sırada yer alan mavi-beyazlı takım kalesinde 20 gol görürken, karşı fileleri 22 defa havalandırdı.

Erzurumspor'un 18 Şubat'ta saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadı'nda karşı karşıya geleceği Adanaspor ise ligde aldığı 23 puanla 14. sırada bulunuyor.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor maçının kendileri için hayati önem taşıdığını ve mutlak 3 puan hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Erzurumspor ekibi iki futbolcusunu TFF 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ'a kiraladığını duyurdu. Mavi-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Güney Yılmaz ve Enes Yiğit'in sezon sonuna kadar geçici transferleri konusunda TFF 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ FK ile anlaşmaya varıldı. Her iki futbolcumuza da başarılar diliyor, başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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