Erzurumspor FK, Al Arabi\'yi 3-1 Yendi

Erzurumspor FK, hazırlık maçında Kuveyt Premier Lig ekiplerinden Al Arabi SC'yi 3-1 mağlup etti.

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yedinoğlu Sahası'nda Kuveyt Premier Lig ekiplerinden Al Arabi SC ile karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 68 ve 70. dakikalarda Mustafa Fettahoğlu, 81. dakikada ise Enes Karakaş kaydetti. Yeni transferlerden Nihad Mujakic mücadeleye ilk 11'de başlarken, kaleci Ertuğrul Taşkıran da karşılaşmada süre aldı.

Erzurumspor FK, sezon hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.