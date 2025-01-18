Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u 2-0 Yendi

Erzurumspor FK, Bandırmaspor\'u 2-0 Yendi

Erzurumspor FK, 20. haftada Bandırmaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

18.01.2025 16:21
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Teklic'in ara pasında savunma arkasına sarkan Mamba'nın, kaleci Akın ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Akın ayağıyla yaptığı müdahaleyle golü önledi.

81. dakikada Orhan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

86. dakikada hızlı çıkan Erzurumspor'da Koray savunmanın arkasına koşu yapan Furkan'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıyla kalan Furkan sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

90+11 dakikada ceza sahası içinde Yakup'un eliyle oynadığı gerekçesiyle maçın hakemi Ozan Ergün, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. Paulinho'nun kullandığı penaltıda kaleci Ataberk topu çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (Yakup Kırtay dk. 90), Tonio Teklic (Özgür Sert dk. 90), Sefa Akgün (Süleyman Koç dk. 90), Guram Giorbelidze, Odise Roshi, Azubuike Okechukwu, Koray Kılınç (Salih Sarıkaya dk. 90), Streli Mamba (Furkan Özhan dk. 85)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gökhan Akkan, Süleyman Enes Karakaş, Toni Tasev, Ömer Kara

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Bandırmaspor: Akın Alkan, Edson Mexer, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Hikmet Çiftçi, Dieumerci Ndongala (İbrahim Kaya dk. 64), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Cosgun Diniyev dk. 78), Rahmetullah Berişbek (Mourad Louzif dk. 75), Remi Mulumba, Marco Paixao (Paulinho dk. 74)

Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yağız Dilek, Hakan Bilgiç, Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan Ayhan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 81), Furkan Özhan (dk. 86) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Remi Mulumba (dk. 64) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Guram Giorbelidze, Koray Kılınç, Mustafa Yumlu, Özgür Sert (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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