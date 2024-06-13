Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, transfer yasağını kaldırmak için çalışmalar yapıyor - Son Dakika
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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, transfer yasağını kaldırmak için çalışmalar yapıyor

Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal, takımın transfer yasağını kaldırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve 'Küllerimizden doğuyoruz' kampanyası düzenlediklerini belirtti. Dal, takımda bazı oyuncuların sözleşmesinin bittiğini ve yeni sözleşme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve takımın onursal başkanı Mehmet Sekmen ve sponsorların desteğinin devam ettiğini söyleyerek, yasağın kalkmasıyla kulübün geleceğinin kurtulacağını ve belediye başkanının verdiği sözü tutacağını belirtti.

13.06.2024 18:27
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal, takımın transfer yasağını kaldırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Dal, "Küllerimizden doğuyoruz" kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Takımda bazı oyuncuların sözleşmesinin bittiğini aktaran Dal, "Bu sezon 11 oyuncumuzun sözleşmesi bitti, 27 oyuncumuzun devam ediyor. Devam edenlerin büyük bir bölümü gençlerimiz, onların da bu sene neler yaptığını gördük. Önümüzdeki yıllarda da kulüp için çok önemli şeyler yapacaklar." dedi.

Dal, yeni sözleşme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bu sene yine Erzurumspor'un menfeatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Kimseye ederinden daha fazla bir bedel ödemeyeceğiz. Çünkü bu kulübün bir dengesi var ve bunun bozulmasına ben müsaade etmem." diye konuştu.

Kulübün altyapısında çok iyi oyuncular olduğunu ifade eden Dal, şöyle devam etti:

"Bu sene 1. Lig çok zorlu olacak çünkü 20 takım var. Türkiye ligi çok özel ve güzel bir lig. Ligimize yeni katılanlar Süper Lig'den düşenler var. Birbirinden zorlu takımların olduğu 38 hafta çetin bir mücadele göreceğiz. 2 yıllık başkanlığım süresince hiçbir kampanya düzenlemedik. 'Herkes elini taşın altına koysun' diye talepler oldu. Şu anda Erzurumspor için 'tamam' ya da 'devam' noktasında olduğumuzu, tahtanın açılmasının kulübün geleceğini kurtarmak olduğunu, açılmazsa sezon içinde puan silme cezaları ve diğer ekonomik sebeplerin kulübün geleceğine ipotek koyacağını düşünüyorum. Bu anlamda yasağa neden olan oyuncularla sürekli temas halindeyiz."

Dal, yasağın kalkması için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve takımın onursal başkanı Mehmet Sekmen ve sponsorların desteğinin devam ettiğini anlatarak, "Belediye başkanımız tahtanın açılmasıyla alakalı söz verdi ve başkanımız verdiği sözü tutacaktır. Tahta açıldıktan sonra da para lazım çünkü ödemeler var önümüzdeki sene yapılacak transfer peşinatları var. Kimse tahtanın açılması için 'kampanya düzenliyoruz' diye anlamasın. Bu, Erzurum'un ne kadar büyük bir şehir olduğunu, bu tahtayı açar mıyız, takımı önemsiyor muyuz bunu göstermek adına düzenlenen bir planlama. 4,5 milyon avro transfer yasağı aynı zamanda diğer giderler var. Ben hatırı sayılır bir destekle bu kampanya neticesinde Erzurumspor'a en azından bir can suyu olacağını ve belediye başkanımızın yükünü hafifleteceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz maalesef 4,5 milyon avro işini çözemedik"

Kampanyaya öncülük ettiğini dile getiren Dal, şöyle konuştu:

"Kampanyanın fitilini ateşleme adına ben de kulübe 100 bin lira bağışlayacağım. İkinci sıraya hocamızı, üçüncü sıraya ise kaptanımızı yazdık. Toplanan tutarı biz paylaşacağız ve ben inanıyorum ki bu kampanya ile biz çok ciddi destek alacağız. Borcu kapatınca mevcut takımın bütçesi kalıyor, kulübümüze kalıcı gelirleri olacak bir çalışmanın hazırlığı içindeyiz. Yasakla ilgili oyuncularla görüşüyorum kendi parasını düşündüğü kadar takımımızı düşünen oyuncular var. Eğer tahta açılırsa hocamızla yeni sezon planlaması içindeyiz. Şu an bizden daha zor şartlarda olan takımlar var, onlar bile geleceğe ümitle bakarken biz maalesef 4,5 milyon avro işini çözemedik."

Kaynak: AA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, transfer yasağını kaldırmak için çalışmalar yapıyor - Son Dakika

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