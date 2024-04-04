Erzurumspor FK, Bitexen Giresunspor\'u 2-1 Yendi

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Süper Lig'de kalmak ve alkışlanan bir takım olmak istiyoruz

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Samsunspor maçının ardından Süper Lig'de kalmak ve herkesin alkışladığı bir takım olmak istediklerini söyledi. Maç sonunda yapılan basın toplantısında konuşan Üzülmez, galip gelememelerine rağmen mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını ve 1 puanın da iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, takımın son 3 maçta iyi performans sergilediğini ve ligde kalmak için mücadeleye devam etmek istediklerini vurguladı.