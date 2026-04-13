Erzurumspor FK, Boluspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
Erzurumspor FK, Boluspor'u 2-0 Geçti

13.04.2026 19:24
Lider Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de Boluspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Emrah Türkyılmaz

Erzurumspor FK: Orbanic (Dk. 14 Erkan Anapa), Yakup Kırtay (Dk. 31 Mustafa Yumlu), Gerxhaliu, Baiye, Erenn Tozlu (Dk. 71 Adem Kabak), Giorbelidze, Crociata, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 71 Sylla), Benhur Keser (Dk. 80 Fernando), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 79 Hüsamettin Yener)

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk.73 Onur Öztonga), Abdulsamet Kırım, Kouagba, Lima (Dk.64 Eren Dikbasan), Barış Alıcı (Dk. 73 Baluta), Harun Alpsoy, Mustafa Alptekin Çaylı, Doğan Can Davas (Dk.86 Burak Topçu), Arda Usluoğlu, Gökhan Akkan (Dk. 46 Mert Çetin)

Goller: Dk. 6 Gökhan Akkan (Kendi Kalesine), Dk. 43 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında lider Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u 2-0 yendi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Erzurumspor kalecisi Orbanic, bir pozisyon sonrası yere düşerken kale ağlarına takıldığı için sakatlandı.

Orbanic, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye götürüldü. Obranic'in yerine Ekan Anapa oyuna girdi.

Kaynak: AA

Boluspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Batman’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit: İran’a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz Husilerden ABD ve İsrail'e tehdit: İran'a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz
Diyarbakır’da başsız ceset bulundu Diyarbakır'da başsız ceset bulundu
Galatasaraylı yıldız puan kaybedilen maç sonrası gülerek paylaşım yaptı Taraftar ateş püskürüyor Galatasaraylı yıldız puan kaybedilen maç sonrası gülerek paylaşım yaptı! Taraftar ateş püskürüyor
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak

20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 21:03:22. #7.13#
