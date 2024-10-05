Erzurumspor FK, Boluspor'u Yendi - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Boluspor'u Yendi

Erzurumspor FK, Boluspor\'u Yendi

Erzurumspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, takımın gelişiminden memnun olduğunu belirtti.

05.10.2024 00:17
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, "Her geçen gün üstüne koyuyoruz. Geldiğim günden beri söylüyorum. Bundan sonra hep söyleyeceğim. Erzurum şehrine yakışır bir takım olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin zor geçeceğini bildiklerini, Boluspor'un deplasmanda ilk mağlubiyetini aldığını söyledi.

Maçın ilk 20 dakikasında oyunun tempolu olduğunu ancak golden sonraki 15 dakika, üstünlüğü rakibe kaptırdıklarını aktaran Kutlu, "Devreyi 1-0 kapatmayı başardık. Oyunun ikinci yarısında yine iyi başladık ve 45 dakika maçı iyi götürdük. Maçın hakemiyle alakalı çok bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah seyredip değerlendirmesi gereken gözlemci, federasyon yapar. İnşallah değerlendirirler. İyi bir gününde değildi bana göre. Yan hakemleri dördüncü hakemi ayrı tutuyorum. Sadece orta hakem için konuşuyorum. İnşallah değerlendirmesi gerekenler değerlendirir." ifadelerini kullandı.

Milli maç arasına moralli girdiklerini aktaran Kutlu, "Her geçen gün üstüne koyuyoruz. Geldiğim günden beri söylüyorum. Bundan sonra hep söyleyeceğim. Erzurum şehrine yakışır bir takım olmaya çalışıyoruz. Oyuna, sonradan giren oyuncuların hepsinin coşkusunu, mücadelesini görüyorsunuz. İnşallah bu sene Erzurumspor için güzel olacak." diye konuştu.

Son iki sezonda transfer yasağı ile geçirildiğini belirten Kutlu, şunları söyledi:

"3 sezondur buradayım. Maçlar oynanıp sonuçlar geldikçe hedef kendiliğinden oluşacaktır. Yeni kurulan bir takımız. Transfer yasağını atlatmış ve bunun yanında banko oynayan 5-6 oyuncu, onun yanında 5-6 oyuncu hem genç hem geleceğe yönelik oyuncular kadromuza kattık. Şampiyon olmak ligi ilk 6 ilk 7'sinde bitirmek, üst lige çıkmak hepimizin Erzurumspor'a yakıştırdığı bir şey. Ama şimdi rakiplerimizde görüyorsunuz, bizim 6 yabancı oyuncumuza verdiğimiz maliyette tek bir oyuncuyla aldıkları transferler var. Ama bizim oyuncularımız da onlardan geri değil. Çünkü çok iyi araştırdık, çok iyi izledik."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ise Erzurumspor'u tebrik ederek, "Erzurum deplasmanı her zaman zordur, bunu bilerek geldik. Aldığı 12 puanın 9 puanını içeride kazanmış formda bir Erzurum takımı. Tabii biz de ona göre planlarımızı yaptık. Hava şartlarını iyi kullanan, kendi saha seyircisi önünde olmayı iyi değerlendiren Erzurum takımına karşı ilk yarı oyunu tutup daha sonra geçişlerle 3 puanı kazanmak istiyorduk. Duran topun dönüşünde kazanılan ikinci topu kaybediş, daha sonra arkaya atılan bir topta Erzurum takımının golü geldi. Daha sonra ikinci yarı sistem değiştirdik. 5-3-2'den 4-3-3'e döndük. Kenarları kullanmaya çalıştık ama bunda çok da başarılı olamadık. Daha çok topa sahip olan bir takım olması gerekiyordu kendi takımım adına söylüyorum. Tabii golden sonra da Erzurum takımı biraz daha savunma ağırlıklı oynadı. Geçiş oyununa dönmeye çalıştı." şeklinde konuştu..

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Boluspor'u Yendi - Son Dakika

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