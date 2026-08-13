Erzurumspor FK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaret Etti

Erzurumspor FK, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Ziyaret Etti
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2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kulüp yöneticileri ve kaptanların katıldığı görüşmede kupa takdim edildi, yeni sezon için temennilerde bulunuldu.

2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Erzurumspor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktör Serkan Özbalta ve takım kaptanları Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ile Orhan Ovacıklı'nın yer aldığı kabulde, şampiyonluk kupası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

Erzurumspor FK tarafından yapılan paylaşımda, "Büyük Erzurumspor ailesi olarak, nazik kabulleri ve Erzurumspor'umuza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun tüm kulüplerimiz için centilmence rekabetin, dostluğun ve başarıların öne çıktığı; Türk futbolunun değerine değer katacak hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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