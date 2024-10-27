Erzurumspor FK'dan Fırtına Gibi Galibiyet - Son Dakika
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Erzurumspor FK'dan Fırtına Gibi Galibiyet

Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü 10. haftada 4-0 yenerek dikkat çekti.

27.10.2024 18:28
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Giorbelidze sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

43. dakikada kazanılan Roshi'nin son çizgiye inerek yaptığı ortada altıpas üzerinde Yakup Kırtay'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi'nin dürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Eren Tozlu topu filelerle buluşturdu. 3-0

77. dakikada sol kanattan gelişen atakta Furkan Özhan'ın ceza sahasında yerde kalmasının ardından müsabakanın hakemi Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Eren Tozlu topu ağlara yolladı. 4-0

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ramazan Ufuk Avdaş, Egemen Savran

Erzurumspor FK: Ataberk, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (Gökhan Akkan dk. 86), Tonio Teklic (Özgür Sert dk. 86), Yakup Kırtay, Giorbelidze, Roshi (Süleyman Koç dk. 86), Crociata (Sefa Akgün dk. 75), Azubuike, Eren Tozlu, Mamba (Furkan Özhan dk. 75)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Toni Tasev, Koray Kılınç, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Arda Hilmi Şengül, Oğuzhan Ayaydın, Uğur Kaan Yıldız (Yılmaz Basravi dk. 75), Steven Caulker, Erkam Develi, Ali Dere, Moustapha Camara (Orhan Nahırcı dk. 46), Aliou Traore (Recep Taşbakır dk. 46), Kristal Abazaj (Malaly Dembele dk. 46), Mame Biram Diouf (Görkem Bitin dk. 89)

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Eduart Rroca, Halil Can Ayan

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Gol: Giorbelidze (dk. 7), Yakup Kırtay (dk.43), Eren Tozlu (dk. 64 pen. ve 81 pen.) (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Orhan Nahırcı (Keçiörengücü) - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK'dan Fırtına Gibi Galibiyet - Son Dakika

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