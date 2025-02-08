Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Selim Şenöz
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik (Dk. 82 Çınar Yıldızlı), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Eray Şişman (Dk. 46 Osman Katipoğlu), Emir Ulusoy, Enes Nas, Furkan Söyler (Dk. 69 Ömer Çağrı Ataş), Umut Taniş (Dk. 80 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Muhammed Göktürk Gök, Kerem Altunışık, Enes Savucu (Dk. 69 Metehan Ünal)
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Dk. 46 Salih Sarıkaya), Yakup Kırtay, Mustafa Akbaş (Dk. 79 Ömer Arda Kara), Roshi, Azubuike (Dk. 46 Sefa Akgün), Süleyman Enes Karakaş, Gieorbelidze (Dk. 46 Celal Hanalp), Eren Tozlu, Sylla (Dk. 72 Furkan Özhan), Mamba
Goller: Dk. 1 Gieorbelidze, Dk. 20 Eren Tozlu, Dk. 30, 80 ve 89 Roshi, Dk. 46 Mamba, Dk. 65 Süleyman Karakaş (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 22 Enes Savucu, Dk. 58 Yiğit Ulaş, Dk. 76 Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor)
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK'dan Tarihi Zafer - Son Dakika
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