Erzurumspor FK'den Efsane Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, kazanmaları gereken bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin boyunun yavaş yavaş kısalmaya başladığını belirtti.

Mavi-beyazlı takımın aldığı galibiyetlere değinen Özbalta, "Kazanmamız gereken bir müsabakaydı ve bunu da çok şükür gol yemeden kazandık. Çarşamba Keçiörengücü maçımız var ve iyi bir gidişatımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Ligin boyu kısaldıkça maçların zorluk derecesi, bütün takımların motivasyonu daha fazla artacak ve daha fazla mücadele gücü farklı şekilde sahaya yansıyacak, bunun bilincindeyiz. Biz de o takımlardan bir tanesiyiz." diye konuştu.

Özbalta, rakip takım oyuncularının zor bir süreçten geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor takımının bulunduğu konumdan dolayı saygı duymak lazım çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar bunu hepimiz biliyoruz. Bu rağmen oyuncularımın maçı ciddiye almaları, maçı başından sonuna kadar domine etmeleri önemliydi. Farklı bir skor almaları adına gösterdikleri iş ahlakı ve ciddiyetlerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Çarşamba günü Keçiörengücü maçından sonra içeride Serik maçımız var. Keçiörengücü'nün akşam Bodrum ile maçı var hangi skor çıkarsa çıksın play-off için çok çok önemli olacak bunun bilincindeyiz. Aldığımız galibiyeti Erzurum halkına armağan ediyoruz."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt da güzel oyun oynamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Erzurumspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmeden, elimizden geldiği kadar futbol adına güzel şeyler yapmaya çalıştık. Gençlerimizle ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok onlar ellerinden geleni yaptılar. Erzurumspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.