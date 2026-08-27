Erzurumspor FK, Diabate\'yi Kadrosuna Kattı

Erzurumspor FK, transfer çalışmaları kapsamında İsveç ekibi GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık mukavele imzaladı. Diabate, Erzurumspor FK forması giyecek 4. Fildişi Sahilli oyuncu oldu.

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Alaves forması giyen Diabate, geçtiğimiz sezon 10 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti. Kariyerinde Mallorca II, Sevilla II, Atletico Madrid II, Vasteras SK, GAIS ve Alaves formaları giyen 26 yaşındaki futbolcu, mavi-beyazlı ekipte 19 numaralı formayı giyecek.

Daha önce mavi-beyazlı formayı Fildişi Sahili'nden Stephane Acka, Moussa Kone ve Ibrahim Sissokko giydi. Diabate, Erzurumspor FK tarihinde forma giyen 4. Fildişi Sahilli oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Erzurumspor FK'da 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında forma giyen defans oyuncusu Stephane Acka, mavi-beyazlı formayla 41 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

2018-2019 sezonunda Erzurumspor FK formasını 22 maçta giyen orta saha oyuncusu Moussa Kone ise 1 gol attı.

2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında mavi-beyazlı formayı 33 maçta terleten orta saha oyuncusu Ibrahim Sissokko ise 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.