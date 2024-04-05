Erzurumspor FK, Göztepe deplasmanına gidiyor - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Göztepe deplasmanına gidiyor

Erzurumspor FK, Göztepe deplasmanına gidiyor

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig takımlarından Giresunspor'u yenerek moral bulduktan sonra Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu, takımının play-off hedefine odaklandığını ve önemli bir puan farkı olduğunu belirtti. Erzurumspor, Göztepe maçından üç puan almayı hedefliyor.

05.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:51
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Giresunspor galibiyetinden sonra Göztepe deplasmanına gidiyor.

Lige başlangıçta transfer yasağı ve benzeri sorunlar yaşayan ancak sonrasında başarılı sonuçlarla yoluna devam eden Erzurumspor'da play-off sesleri yükselmeye başladı. Ligde oynadığı 28 maçta aldığı 11 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle puan cetvelinde 40 puanla 10'uncu sırada yer alan Erzurumspor'un 3 puanı da TFF tarafından silinmişti. Rakip fileleri 28 defa havalandıran ve kalesinde 22 gol gören Erzurumspor, son oynadığı maçta Giresunspor'u 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı.

Mavi-beyazlı takımın Teknik Direktörü Hakan Kutlu, oyuncularının önemli bir duruş sergilediğini ve hedeflerinin play-off ile birlikte puan cetvelinin güvenli bölgesinde kalmak olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki altı maçta elimizden geleni yapacağız. Tabii matematiksel olarak değil ama önemli bir puan farkımız var. Bundan sonra ilk altı içinde oynayan, takımlarla maçlarımız yoğunlukta. Bunun da hem avantajı var hem de dezavantajı var. Mağlup edebilirsek bizim için çok büyük bir artı kazandırır. Onlar üç puan kaybettiği haftada biz üç puan almış oluruz. Ama tabii ki güçlü rakipler gerçekçi de olmak gerekiyor. Sonuna kadar savaşacağız." şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı öncesi 8 Nisan 2024 Pazartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20: 30'da Göztepe A.Ş. ile karşılaşacak olan Erzurumspor'da hedef mutlak üç puan. Göztepe A.Ş-Erzurumspor FK maçını hakem Ali Yılmaz yönetecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Göztepe deplasmanına gidiyor - Son Dakika

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