Erzurumspor FK ile Konyaspor maçında Eren Tozlu golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti - Son Dakika
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Erzurumspor FK ile Konyaspor maçında Eren Tozlu golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ilk yarıda Eren Tozlu'nun 17. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı. Maç öncesi KKTC ve Silivri'deki gemi kazalarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu, Rodriguez, Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Muleka, Gonçalves, Colley, Enis Destan

Gol: Dk. 17 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Baniya, Dk. 45+1 Jevtovic, Dk. 45+2 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan önce iki takımın oyuncuları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

13. dakikada ev sahibi ekipte Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan uzak köşeye ortaladığı topu Giorbelidze, voleyle içeri çevirdi. Penaltı noktasında boş pozisyondaki Baiye'nin ayak içiyle vuruşunda, kaleci Bahadır Güngördü topu çeldi.

17. dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Orta sahadaki baskının ardından sol kanattan Giorbelidze'nin uzak direğe ortasında yükselen Eren Tozlu, topu kaleci Bahadır Güngördü'nün üzerinden ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK ile Konyaspor maçında Eren Tozlu golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK ile Konyaspor maçında Eren Tozlu golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti - Son Dakika
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