Erzurumspor FK, Keçiörengücü\'nü 4-2 Yendi
04.03.2026 16:54
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Erzurumspor, Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup ederek galip geldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Benhur'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hüsamettin, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada ceza sahasında topun Ali Ülgen'in koluna çarpmasının ardından yapılan VAR incelemesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıda topun başına geçen Enes Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45. dakikada sol taraftan Diaby'ın ceza sahasına yaptığı ortada Eren Mintemür'ün kafayla indiği topu önünde bulan Mehmet Çelik sol ayağıyla sert şutuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

49. dakikada sağ taraftan aldığı pas ile son çizgiye kadar inen İlkan Sever'in ceza sahasına yerden yaptığı ortada topla buluşan Sylla sert ve düzgün bir vuruşla uzak köşeden topu filelere gönderdi. 2-2

78. dakikada ev sahibi takımın atağında Fernando'nun düşürülmesi ile kazanılan faul atışını kullanan Murat Cem Akpınar'ın ceza sahasına yaptığı ortada altı pas çizgisi önünde iyi yükselen İlkan Sever kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2

90+3. dakikada sol taraftan Cengizhan Bayrak'ın ortasında arka direkte uygun durumda kafayı vuran Mehmet Emin Billor meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 4-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Hakan Ülker, Arif Dilmeç, Ömer Gezer

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Salih Sarıkaya dk. 46), Adem Eren Kabak (Yiğit Baran Karaoğlan dk. 57), Ömer Arda Kara, Murat Cem Akpınar, Cengizhan Bayrak, Mert Önal, İlkan Sever (Mehmet Emin Billor dk. 88), Hüsamettin Yener, Fernando (Muhammet Ali Bayrak dk. 88), Benhur Keser (Sylla dk. 46)

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Miraç Eren İgit

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Keçiörengücü: Emirhan Küçüksolak, Orhan Batuhan Özalp, Can Üstün, Mansur Acet (Muhammed Taha Tahiroğlu dk. 82), Hüseyin Yüksel (Muhammed Yahya Birer dk. 82), Enes Yılmaz, Eren Sami Poyraz (Mehmet Efe Şekerci dk. 81), Mehmet Çelik (Bulut Özdaş dk. 55), Diaby, Alper Duman, Eren Mintemür (Mustafa Efe Ocaklar dk. 73)

Yedekler: Emir Ersu, Mert Bolat, Kıvanç Utku Şeker, Baran Güleç, Ayaz Baytop

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Hüsamettin Yener (dk. 3), Sylla (dk. 49), İlkan Sever (dk. 78), Mehmet Emin Billor (dk. 90+3) (Erzurumspor FK), Enes Yılmaz (dk. 35 pen.), Mehmet Çelik (dk. 45) Keçiörengücü

Sarı kartlar: Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK), Eren Mintemür (Keçiörengücü), - ERZURUM

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

