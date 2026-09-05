Erzurumspor FK, Konyaspor karşısında Eren Tozlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Konyaspor karşısında Eren Tozlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Erzurumspor FK, Konyaspor karşısında Eren Tozlu\'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını Eren Tozlu'nun 17. dakikadaki kafa golüyle 1-0 önde kapattı. Konyaspor, 14. dakikada Brandon Baiye'nin vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü'nün kurtarışıyla eşitliği yakalayamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı mavi-beyazlı ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortasında arka direkte Nihad Mujakic'in içeriye çevirdiği topa penaltı noktasında Brandon Baiye'nin vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı çıkardı.

17. dakikada Giorbelidze'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren Tozlu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Guram Giorbelidze, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Matija Orbanic, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahim Yalatif Diabate, Miguel Cardoso, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzaza

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Arthur Masuaku, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Jackson Muleka, Diogo Gonçalves, Ebrima Colley, Enis Destan

Yedekler: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Uğurcan Yazgılı, Deniz Türüç, Chidozie Awaziem, Ömer Çobanoğlu, Mostafa Muhammed, Emir Bars, Jean-Luc Dompe, Rajmund Toth

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Eren Tozlu (dk. 17) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Rayyan Baniya, Jackson Muleka, Marko Jevtovic (Konyaspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Konyaspor karşısında Eren Tozlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK, Konyaspor karşısında Eren Tozlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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