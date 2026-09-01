Erzurumspor FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Sakat ve Eksik Oyuncu Olmadan Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Sakat ve Eksik Oyuncu Olmadan Devam Ediyor

Erzurumspor FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Sakat ve Eksik Oyuncu Olmadan Devam Ediyor
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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 17.00'de Konyaspor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Mavi-beyazlı ekipte karşılaşma öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmazken, hazırlıklar yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla sürecek.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Konyaspor'u ağırlayacak. Mavi-beyazlılar, bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Mavi-beyazlı ekipte Konyaspor karşılaşması öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmazken, hazırlıklar yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Sakat ve Eksik Oyuncu Olmadan Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Sakat ve Eksik Oyuncu Olmadan Devam Ediyor - Son Dakika
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