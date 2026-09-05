Erzurumspor FK, orta saha oyuncuları Emirhan Acar ve Agyekum'u kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, orta saha oyuncuları Emirhan Acar ve Lawrence Agyekum ile resmi sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı kulüp, iki oyuncunun transferini duyurarak 'hoş geldiniz' mesajı yayımladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Emirhan Acar ve Lawrence Agyekum'u kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncuları Emirhan Acar ve Lawrence Agyekum ile resmi sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Erzurumspor'umuza hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, orta saha oyuncuları Emirhan Acar ve Agyekum'u kadrosuna kattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?