Erzurumspor FK, orta saha oyuncuları Emirhan Acar ve Agyekum'u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Emirhan Acar ve Lawrence Agyekum'u kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncuları Emirhan Acar ve Lawrence Agyekum ile resmi sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Erzurumspor'umuza hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.