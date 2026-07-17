Hazırlık maçı: Erzurumspor FK: 0 Çaykur Rizespor: 0

Erzurumspor FK hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 Nolu Saha'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Her iki teknik heyetin de tüm oyuncularına forma şansı verdiği karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetti. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Barış Çiçeksoy yaptı.

Erzurumspor FK, hazırlıklarına devam ederken bir sonraki hazırlık maçını 20 Temmuz Pazartesi günü oynayacak. Çaykur Rizespor ise Erzurum kampını bu karşılaşmayla tamamladı. Yeşil-mavili ekip, futbolculara verilecek iznin ardından yeni etap kamp çalışmaları için Slovenya'da toplanacak.

Mücadeleyi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da tribünden takip etti. - ERZURUM