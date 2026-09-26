Erzurumspor FK, Samsunspor galibiyeti sonrası izni bitirip çalışmalara başladı

Erzurumspor FK, Samsunspor galibiyeti sonrası izni bitirip çalışmalara başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor FK, milli ara öncesi Samsunspor'u 1-0 yendiği maçın ardından verilen 5 günlük izni tamamlayıp bugün Erzurumspor Tesisleri'nde çalışmalara başladı. Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınma ve taktik çalışma yapıldı; kamp kadrosunda eksik oyuncu yok.
Erzurumspor FK'da milli ara nedeniyle verilen 5 günlük izin sona ererken, mavi-beyazlı ekip bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.
Milli ara öncesinde sahasında ligde Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek araya moralli giren Dadaşlar, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Erzurumspor Tesisleri'nde saat 16.30'da gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına başladı. Antrenman ısınma çalışmasıyla başlarken, futbolcular ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Erzurumspor FK'da kamp kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: İHA
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