Erzurumspor FK Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurumspor FK Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Erzurumspor FK, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki ekip, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Transfer tahtasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kutlu, mali açıdan kulübü zorlamayacak oyuncuları kadroya katmayı hedeflediklerini söyledi.

22.07.2024 21:39
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Futbolcular antrenmanda ısınma, koşu ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Hakan Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampın ikinci etabına başladıklarını, ilk etabın sağlıklı ve güzel geçtiğini söyledi.

Transfer tahtasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kutlu, "Transfer çalışmaları yapıyoruz, inşallah transfer tahtası açıldıktan sonra aramıza katılacak oyuncular olacak. Bir yandan transfer çalışması yaparken bir yandan da kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Taktiksel ve fiziksel açıdan gerçekten çalışmalarımız iyi geçiyor." diye konuştu.

Kutlu, camianın transferlerle alakalı beklentilerini karşılamak istediklerine işaret ederek, bu işlerin mali yönünün de olduğunu dile getirdi.

"Yüksek maliyetli oyuncuları alma şansımız hiç yok"

Camianın, çok yüksek maliyetli oyunculardan beklenti içinde olduğunu aktaran Kutlu, şöyle devam etti:

"Örnek vermek gerekirse, Valentin Eysseric'le ilgili taraftarlar beni çok etiketliyor. Eysseric benim çok beğendiğim, beraber çalıştığım oyuncu ama maliyeti 800 bin avro. Recep Niyaz isimleri geçiyor 25 milyon lira. Bizim bir yandan transfer tahtasını açarken bir yandan da böyle yüksek maliyetli oyuncuları alma şansımız hiç yok. Kulübün geleceğini düşünmek adına genç ve tecrübeli oyuncular ilgi alanımızda ama kadro yapılanmasında gelecekte mali açıdan Erzurumspor'a darbe vurmayacak şekilde transfer çalışmasını sürdürüyoruz."

Kutlu, onursal başkan Mehmet Sekmen'in de bu yönde çok büyük çabaları olduğunu, transfer yasağının kalkmasıyla aralarına katılacak oyuncularla takımın hedefe oynayacağını aktardı.

"Üst ligi kovalayacak takım oluşturmak istiyoruz, çok yüksek maliyetli oyuncular ilgi alanımız dışında. Bu yönde kulübümüze sekte vurmak istemiyoruz" diyen Kutlu, alacakları oyuncuların hem Erzurumspor'un geleceğinde faydalanabileceği hem de takımı hedefe taşıyacak kapasitede oyuncular olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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