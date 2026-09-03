Erzurumspor FK, Taktik Çalışmayla Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde taktik çalışarak devam etti. Takım, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçına hazırlanmayı sürdürecek.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Takım, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Erzurumspor FK ile TÜMOSAN Konyaspor, 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da karşılaşacak.
Kaynak: AA
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