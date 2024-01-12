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Erzurumspor FK, Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İlk yarıda berabere kalan Erzurum temsilcisi, galibiyet alarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Erzurumspor FK, Teksüt Bandırmaspor\'a konuk olacak
12.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:07
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 18. haftasında yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 mağlup olan mavi-beyazlı takım, devreye 12. sırada girdi.

Teksüt Bandırmaspor ile sezonun ilk karşılaşmasından 1-1 beraberlikle ayrılan Erzurum temsilcisi, bu sefer deplasmanda kazanıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İlk yarıda çıktığı 17 maçtan 19 puan toplayabilen mavi-beyazlı ekibin 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunuyor.

Kaynak: AA
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