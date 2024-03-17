Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, Tuzlaspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Eren Tozlu'nun golüyle galibiyete ulaşan Erzurumspor, önemli bir galibiyet elde etti.

17.03.2024 15:49  Güncelleme: 15:53
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Tuzlaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Samet'in ortasında Mahamadou Ba'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada orta alandan Yakup'un savunma arkasına gönderdiği derinleme pasla topla buluşan Eren Tozlu, kaleci Kurtuluş'tan sıyrılarak topu filelere gönderdi. 1-0

51. dakikada Erzurumspor atağında Ufuk'un arka direğe yaptığı ortada Eren'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

61. dakikada konuk takımın geliştirdiği atakta Novikovas'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direkten geri döndü.

74. dakikada Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Umar Aminu ceza sahasına girmeden sert vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

88. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan Mustafa Gürkan Varlık'ın pasında topla buluşan Estrela'nın kale sahası önünden vuruşunda kaleci top kalecide kaldı.

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Mustafa Gürkan Varlık dk. 84), Sefa Akgün (Rosheuvel dk. 90), Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 75), Furkan Özhan (Shala dk. 90), Estrela, Eren Tozlu (Alican Özfesli dk. 84), Celal Hanalp

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Fırat Şaşi, Cengizhan Bayrak, Alperen Karaca, Hüseyin Mevlütoğlu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Philip Awuku (Sekou Tidiany dk. 46), Bahtiyar Hasanalizada, Gökhan Akkan, Mahamadou Ba (Luka Stankovski dk. 66), Novikovas (Ahmethan Köse dk. 76), Hikmet Ciftci, Samet Asatekin (Mehmet Zahit Çınar dk. 27), Mamba (Umar Aminu dk. 66), William Togui, Çağrı Giritlioğlu

Yedekler: Emre Koyuncu, Hurşit Görkem Demiryürek, Muhammed Akarslan, Sadık Baş, Bekir Alper Taşdemir

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Gol: Eren Tozlu (dk.37) (Erzurumspor FK)

Sarı Kartlar: Mamba, Bahtiyar Hasanalizada (Tuzlaspor) Eren Tozlu, Sefa Akgün (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İHA

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