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Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u konuk edecek - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u konuk edecek

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maç, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak ve hakem Davut Dakul Çelik yönetiminde gerçekleşecek. Erzurumspor FK, son maçta Ahlatcı Çorum FK'ya mağlup oldu ve 15 maçta 6 beraberlik, 5 yenilgi ve 4 galibiyet elde etti. 18 puanla 12. sırada yer alan Erzurum temsilcisi, galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Takım kaptanı Mustafa Yumlu'nun annesinin vefatı nedeniyle maçta oynayıp oynamayacağı ise yarın belli olacak.

Erzurumspor FK, Ümraniyespor\'u konuk edecek
19.12.2023 - 12:23,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 16. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'da başlayacak Erzurumspor FK-Ümraniyespor maçında hakem Davut Dakul Çelik görev yapacak.

Ligde son hafta deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'ya 4-1 mağlup olan mavi-beyazlı takımın oynadığı 15 maçta 6 beraberlik, 5 yenilgi, 4 de galibiyeti bulunuyor.

Puan tablosunda 18 puanla 12. sırada yer alan Erzurum temsilcisi, karşılaşmadan galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden takım kaptanı Mustafa Yumlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak.

Kaynak: AA
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