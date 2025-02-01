Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Suat Güz
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk.73 Celal Hanalp), Azubuike, Sefa Akgün, Giorbelidze (Dk. 73 Salih Sarıkaya), Teklic (Dk. 53 Muhammed Furkan Özhan) Eren Tozlu, Mamba (Dk. 46 Koray Kılınç)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Dk. 80 Muharrem Cinan), Pedrinho (Dk. 81 Ahmet Sağat), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 90+1 Mesut Can Tunalı), Tarkan Serbest (Dk. 58 Vukovic), Samet Yalçın, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90+1 Onur Öztonga), Mendes
Goller: Dk. 16 Appindangoye (Kocaelispor), Dk. 60 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 15 Giorbelidze, Dk, 21. Sefa Akgün, Dk. 34 Azubuike, Dk. 56 Roshi (Erzurumspor FK), Dk. 90+7 Ahmet Sağat (Kocaelispor)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasına Erzurumspor FK ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada hakemler ve oyuncular, sahaya "6 Şubat: Asrın felaketinden asrın birlikteliğine" yazılı pankartla çıktı.
Müsabaka esnasında saha kenarındaki reklam panolarında ise "Soykırıma Hayır! Özgür Filistin'in yanındayız." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK ve Kocaelispor Berabere - Son Dakika
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