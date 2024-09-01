Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor\'u 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, genç oyuncularla onurlu bir mücadele verdiklerini belirtirken, Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise oyuncularını tebrik etti ve performanstan memnun olduğunu ifade etti.

01.09.2024 22:58
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK'nın Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktörler Hakan Kutlu ve Murat Uçkun değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, genç oyuncularla onurlu bir mücadele içerisinde olduklarını belirterek, "Maçın ikinci yarısında yaptığımız hatalardan sonra ikinci ve üçüncü gole engel olamadık. Süreç belli. Önümüzde bir milli ara var. Bu arada şehrin dinamikleri ayağa kalkar bu şehre sahip çıkar. Kısa sürede takım toparlanır. Bu sadece benim ve sporcularımın davası değil. Şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi lazım. Artık birilerinin bu işe el atması lazım" dedi.

Kutlu: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, rakibe tek pozisyon vermeden sayısız fırsat yakaladıklarını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen hafta Kocaelispor karşısında da iyi oynayan galibiyeti hak eden bizdik. Oyuncularım gelişerek üstüne koyarak gidiyor. Oyuncularımın performansından memnunum. Oyuncularıma taraftarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

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