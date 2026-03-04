Erzurumspor FK Ziraat Kupası'nda Galip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor FK Ziraat Kupası'nda Galip

04.03.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek galip geldi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Hakan Ülker, Arif Dilmeç, Ömer Yasin Gezer

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Dk. 46 Salih Sarıkaya), İlkan Sever (Dk. 88 Mehmet Emin Billor), Hüsamettin Yener, Murat Cem Akpınar, Adem Eren Kabak (Dk. 57 Yiğit Baran Karaoğlan), Fernando Andrade (Dk. 88 Muhammet Ali Bayrak), Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Dk. 46 Sylla), Mert Önal

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emirhan Küçüksoluk, Orhan Batuhan Özalp, Enes Yılmaz, Can Üstün, Eren Sami Poyraz (Dk. 81 Mehmet Efe Şeker), Mehmet Çelik (Dk. 55 Bulut Özdaş), Mansur Acet (Dk. 82 Muhammed Taha Tahiroğlu), Diaby, Alper Burak Duman, Eren Mintemür (Dk. 74 Mustafa Efe Ocaklar), Hüseyin Yüksel (Dk. 81 Muhammed Yahya Birer)

Goller: Dk. 3 Hüsamettin Yener, Dk. 49 Sylla, Dk. 78 İlkan Sever, Dk. 90+3 Mehmet Emin Billor (Erzurumspor FK), Dk. 35 Enes Yılmaz (Penaltıdan) Dk. 45+1 Mehmet Çelik (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Eren Mintemür (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 57 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti.

3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta savunma arkasına hareketlenen Benhur'un pasında ceza sahasının sağ çaprazında toplu buluşan Hüsamettin Yener'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

10. dakikada mavi-beyazlı ekipte Mert Önal'ın pasında savunma arkasına sarkan Benhur Keser'in penaltı noktasına doğru yönelip kaleciyi geçtikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanında kaldı.

35. dakikada başkent ekibi penaltıyla eşitliği yakaladı. Sağdan gelişen atakta Enes Yılmaz, yay üzerindeki Mehmet Çelik'e yerden pas gönderdi. Mehmet'in vuruşunda elle oynama itirazı sonrasında hakem Hakan Ülker'in VAR incelemesi sonucu penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Enes Yılmaz kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-1

45+1. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Diaby penaltı noktasına ortasında savunmada Ömer Arda Kara'nın uzaklaştırmak istediği top, Mehmet Çelik'in önüne düştü. Mehmet'in gelişine yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-2

49. dakikada mavi-beyazlı ekip eşitliği yakaladı. Başkent ekibinde kullanılan taç atışının ardından sağ kanattan gelişen atakta İlkan Sever son çizgiye inip çapraza yerden ortasında gelişine vuran Sylla topu ağlara gönderdi: 2-2

70. dakikada sol kanatta gelişen Keçiörengücü'nün atağında Diaby, topla birlikte hareketlenip vuruşunda top direğe çarptı.

79. dakikada mavi-beyazlı ekip tekrar öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında Murat Cem Akpınar'ın kullandığı serbest vuruşunda yükselen İlkan Sever, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-2

90+3. dakikada ev sahibi Erzurumspor FK farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Cengizhan Bayrak'ın topla birlikte ileri çıkıp son çizgiye inmeden kale arkasına kavisli ortasında Mehmet Emin Billor'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 4-2

Erzurumspor FK, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK Ziraat Kupası'nda Galip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:27:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK Ziraat Kupası'nda Galip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.