Erzurumspor FK Ziraat Kupası'nda Galip

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Hakan Ülker, Arif Dilmeç, Ömer Yasin Gezer

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Dk. 46 Salih Sarıkaya), İlkan Sever (Dk. 88 Mehmet Emin Billor), Hüsamettin Yener, Murat Cem Akpınar, Adem Eren Kabak (Dk. 57 Yiğit Baran Karaoğlan), Fernando Andrade (Dk. 88 Muhammet Ali Bayrak), Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Dk. 46 Sylla), Mert Önal

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emirhan Küçüksoluk, Orhan Batuhan Özalp, Enes Yılmaz, Can Üstün, Eren Sami Poyraz (Dk. 81 Mehmet Efe Şeker), Mehmet Çelik (Dk. 55 Bulut Özdaş), Mansur Acet (Dk. 82 Muhammed Taha Tahiroğlu), Diaby, Alper Burak Duman, Eren Mintemür (Dk. 74 Mustafa Efe Ocaklar), Hüseyin Yüksel (Dk. 81 Muhammed Yahya Birer)

Goller: Dk. 3 Hüsamettin Yener, Dk. 49 Sylla, Dk. 78 İlkan Sever, Dk. 90+3 Mehmet Emin Billor (Erzurumspor FK), Dk. 35 Enes Yılmaz (Penaltıdan) Dk. 45+1 Mehmet Çelik (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Eren Mintemür (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 57 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti.

3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta savunma arkasına hareketlenen Benhur'un pasında ceza sahasının sağ çaprazında toplu buluşan Hüsamettin Yener'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

10. dakikada mavi-beyazlı ekipte Mert Önal'ın pasında savunma arkasına sarkan Benhur Keser'in penaltı noktasına doğru yönelip kaleciyi geçtikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanında kaldı.

35. dakikada başkent ekibi penaltıyla eşitliği yakaladı. Sağdan gelişen atakta Enes Yılmaz, yay üzerindeki Mehmet Çelik'e yerden pas gönderdi. Mehmet'in vuruşunda elle oynama itirazı sonrasında hakem Hakan Ülker'in VAR incelemesi sonucu penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Enes Yılmaz kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-1

45+1. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Diaby penaltı noktasına ortasında savunmada Ömer Arda Kara'nın uzaklaştırmak istediği top, Mehmet Çelik'in önüne düştü. Mehmet'in gelişine yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-2

49. dakikada mavi-beyazlı ekip eşitliği yakaladı. Başkent ekibinde kullanılan taç atışının ardından sağ kanattan gelişen atakta İlkan Sever son çizgiye inip çapraza yerden ortasında gelişine vuran Sylla topu ağlara gönderdi: 2-2

70. dakikada sol kanatta gelişen Keçiörengücü'nün atağında Diaby, topla birlikte hareketlenip vuruşunda top direğe çarptı.

79. dakikada mavi-beyazlı ekip tekrar öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında Murat Cem Akpınar'ın kullandığı serbest vuruşunda yükselen İlkan Sever, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-2

90+3. dakikada ev sahibi Erzurumspor FK farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Cengizhan Bayrak'ın topla birlikte ileri çıkıp son çizgiye inmeden kale arkasına kavisli ortasında Mehmet Emin Billor'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 4-2

Erzurumspor FK, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.