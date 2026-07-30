Erzurumspor Kerk'i Transfer Etti
Erzurumspor FK, forvet oyuncusu Gyrano Kerk ile sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre forvet oyuncusu Gyrano Kerk ile sözleşme imzalandı.
Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen 30 yaşındaki Gyrano Kerk, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kaynak: AA
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