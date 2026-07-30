Erzurumspor Kerk\'i Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre forvet oyuncusu Gyrano Kerk ile sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen 30 yaşındaki Gyrano Kerk, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.