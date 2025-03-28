Erzurumspor, Manisa FK'yı 1-0 Yendi - Son Dakika
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Erzurumspor, Manisa FK'yı 1-0 Yendi

Erzurumspor, Manisa FK\'yı 1-0 Yendi

Erzurumspor FK, 31. haftada Manisa FK'yi 84. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle mağlup etti.

28.03.2025 18:25
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında, Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Erzurumspor'un sağ taraftan Giovanni Crociata'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

39. dakikada sağ taraftan Moryke Fofana'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Ataberk topu kurtardı.

42. dakikada Mamadou Cissokho, Mehmet Taş'a yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

57. dakikada Oğuz'un ceza saha dışından sert vurdu defansa da çarpan top kaleci Ataberk'te kaldı.

84. dakikada Erzurumspor atağında Tonio Teklic'in ortasında arka direğe seken topa yükselen Mustafa Yumlu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüseyin Kıvanç, Cem Özbay

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Mehmet Taş (Furkan Özhan dk. 66), Odise Roshi, Giovanni Crociata (Gökhan Akkan dk. 90+3), Tonio Teklic (Yakup Kırtay dk. 89), Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Koray Kılınç dk. 90+3)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kağan Moradaoğlu, Salih Sarıkaya, Toni Tasev, İlkan Sever, Ömer Kara

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum (Oktay Gürdal dk. 82), Dino Arslanagic, Umut Erdem (Muhammed Kiprit dk. 89), Bartu Göçmen, Moryke Fofana, Oğuz Gürbulak (Ensar Akgün dk. 82), Demba Diallo (Bede Osuji dk. 82), Mamadou Cissokho, Birama Toure, Georgi Minchev (Kadir Kaan Yurdakul dk. 46)

Yedekler: Eren Karataş, Kaan Kanak, Birkan Yılmaz, Dani Ramirez, Efe Taylan Altunkara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: Mustafa Yumlu (dk. 84) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Mamadou Cissokho (dk. 42) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Bartu Göçmen, Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Guram Giorbelidze (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor, Manisa FK'yı 1-0 Yendi - Son Dakika

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