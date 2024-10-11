Erzurumspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 5 günlük izin sonrası Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.

1. Lig'de oynadığı 8 maçta aldığı 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinde 15 puan ile üçüncü sırada yer alan Erzurumspor FK, 20 Ekim tarihinde deplasmanında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. 5 günlük izinden sonra bir araya gelen futbolcuların morallerinin yerinde olduğu dikkat çekerken, Başkan Ahmet Dal da antrenmanda Teknik Direktör Hakan Kutlu ile sohbet etti. - ERZURUM