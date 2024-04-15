Erzurumspor - Sakaryaspor Maçı Sonrası Teknik Direktörlerin Açıklamaları - Son Dakika
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Erzurumspor - Sakaryaspor Maçı Sonrası Teknik Direktörlerin Açıklamaları

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Erzurumspor FK ile Sakaryaspor arasında oynanan Trendyol 1. Lig maçı 0-0 berabere sonuçlandı. Maçın ardından teknik direktörler Turgay Karslı ve Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu. Turgay Karslı, Erzurumspor'un dirençli ve mücadeleci oyununu kutlarken, sonucun kendilerini memnun etmediğini belirtti. Hakan Kutlu ise kazanmayı çok istediklerini ancak güçlü bir rakiple karşılaştıklarını söyledi. Kutlu, oyuncularının gösterdiği direnişin önemine vurgu yaparak, play-off hedeflerinin devam ettiğini ifade etti.

15.04.2024 20:59
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- Erzurumspor - Sakaryaspor maçının ardından

Turgay Karslı: "Çok sevindiğimiz bir sonuç değil"

Hakan Kutlu: "Kazanmayı çok istiyorduk"

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Erzurumspor'un dirençli ve mücadeleci gücünü kutladığını ifade ederek, "Çok sevindiğimiz bir sonuçla buradan ayrılmıyoruz. Bizim için hedeflediğimiz lig puan sıralaması, lig puan tablosu burada bizi memnun ederek evimize göndermiyor. Genelde oyun için disipline baktığımızda; rakip takımın uzun topları kullanarak bizi ekarte edeceği, daha çok savunma arkasına atacağı topları denediğini gördük. Bunu bir çok defa denemek istediler, buna önlem almaya çalıştık. Ama bizde pozisyon üretme konusunda biraz kısır davrandık. Bizim adımıza sarı kartın hiç olmadığı, mücadele gücünün düşük olduğu karşılaşmaydı . Rakibimiz daha mücadeleci, mücadele gücü yüksek bir oyun oynadı. 1 puanın önemi var ama daha büyük hedeflere yol alan takımın alacağı sonucun bu olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Hakan Kutlu: "Kazanmayı çok istiyorduk"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ligin ikinci yarısında kendi sahalarında hemen hemen her maçı kazandıklarını belirterek, "Alışmıştık iç sahada kazanmaya. Ama karşımızda güçlü bir takım vardı, bugüne kadarki en iyi kadrolarıyla çıktılar, 3 aydır sakat olan stoperlerinin oynaması onlar için bir avantajdı. İlk yarı bizim adımıza sıkıntılıydı, istediğimiz pozisyonlara giremedik. Birazda fazla geride karşıladık rakibi. İkinci yarı gerçekten takım öne çıktı, top biraz daha fazla rakipte gözükse de net pozisyon üretebilecek son pasları değerlendirebilsek, net pozisyonlara girebilecek taraftık. Duran toplar hariç rakibimize pozisyon vermedik. İkinci yarı biraz sıkıntılıydık. 2 yıla yakındır buradayım. Oyuncu grubu 2 yıla yakındır her maçı final niteliğinde oynadı. Bugünden play-off hedefi koyduğumuz için final gibiydi. Oyuncularım yoruldu. Zaman zaman tempolarının düşmesi normal, psikolojisi de önemli, her maç final. İkinci yarı kazanma isteklerinden ötürü tebrik ediyorum. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece play-off'u kovalayacağız, alt taraftan da matematiksel olarak en kısa sürede çıkmaya çalışacağız. İyi takımlarla oynayacağız, bugünde iyi takımla oynadık. Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ettiğimiz takdirde, önümüzdeki maçı 3 maçı puanla kapattığımız takdirde play-off şansımız yine devam eder. Aynı şekil aynı inançla devam edeceğiz, önemli olan futbolcuların sahada gösterdiği direniş, istek ve arzu bizim için çok önemli. Oyuncularım şehirlerini, takımlarını çok iyi temsil ediyorlar. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece devam edeceğiz" diye konuştu.

Erzurumspor - Sakaryaspor Maçı Sonrası Teknik Direktörlerin Açıklamaları
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor - Sakaryaspor Maçı Sonrası Teknik Direktörlerin Açıklamaları - Son Dakika

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