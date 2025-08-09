Erzurumspor, Sivasspor'u 2-0 Yendi

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Elmas, Faruk Yağlı
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Benhur Keser (Dk. 70 Bozic), Baiye, Sefa Akgün (Dk. 77 Adem Eren Kabak), Crociata (Dk. 89 Gerxhaliu), Giorbelidze, Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 89 Furkan Özhan)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 72 Özkan Yiğiter), Charisis, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 71 Badji), Kamil Fidan (Dk. 71 Pritchard), Mbunga, Simic (Dk. 84 Atakan Kesgin)
Goller: Dk. 55 ve 67 Benhur Keser (Erzurumspor FK)
Sarı kart: Dk. 86 Murat Paluli (Sivasspor)
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Mavi-beyazlı ekip, sahaya geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Dadaşlar grubu tribün lideri Zafer Lömenler'in anısına "Seni unutmayacağız Zafer Lömenler" pankartıyla çıktı.
