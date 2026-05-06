Erzurumspor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Erzurumspor Süper Lig'e Yükseldi

06.05.2026 02:05
Ahmet Dal, Erzurumspor'un Süper Lig özlemini sona erdirdiğini ve şampiyonluktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, sezon sonunda başarıya ulaşarak Süper Lig özlemini bitirdiklerini söyledi.

Kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dal, takımın her maçı final niteliğinde değerlendirerek mücadele ettiğini söyledi.

Dal, Erzurumspor'un ligi şampiyon tamamlamasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu başarı sadece bir sezonun değil, uzun süredir verilen emeğin, sabrın ve atılan doğru adımların sonucu olarak karşımıza çıktı. Erzurumspor, köklü geçmişi, güçlü taraftarı ve mücadeleci ruhuyla her zaman Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir." dedi.

Sezon sonunda başarıya ulaşarak Süper Lig özlemini bitirdiklerini söyleyen Dal, şampiyonluk başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dal, şöyle konuştu:

"Şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz rakiplerimizle saha dışına çıkmadan, Erzurumspor'umuza karşı oluşturulmak istenen algılara, yalan yanlış demeçlere, başarımızı lekeleyecek görüşlere, fikirlere ve yorumlara kulaklarımızı tıkadık. İşimizi yaptık, adımlarımızı sağlam attık, sakin ve kararlı şekilde saha içinde gerekeni yaparak şampiyonluk yolundaki rakiplerimizi yenerek Erzurumspor'umuzu şampiyon yaptık. Erzurumspor, bu ligde mücadele ederken aslında bir Süper Lig takımı olduğunu herkese göstermiştir. Süper Lig'e yükseldiğinde Erzurumspor'umuz haddini bilecek, hakkını hiçbir zaman aramaktan vazgeçmeyecek."

"Erzurumspor, Süper Lig'e renk getirecek"

Dal, geçmişte yaşadıkları hakem hatalarına değinerek, "Erzurumspor için yapılan algılara, şehrimiz için oluşturulan soğuk zemin, rakım, kar ve buz algılarına bu sene bu takımı yenik düşürmeyeceğiz. Son 10 yılda Erzurumspor'umuzun kar yağışı nedeniyle ertelenen tek bir maçı yok. Televizyonda 'Süper Lig'e en zor deplasman geldi' denildiğini gördüm. Evet, zor deplasman olacak ama soğukla değil, saha içerisindeki mücadeleyle rakibini buradan eli boş gönderen Erzurumspor, zor deplasman olacak. İnanıyorum ki Erzurumspor, Süper Lig'e renk getirecek." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor'un ligdeki başarılarına dikkati çeken Dal, şunları kaydetti:

"80 puan topladık, bu kolay bir iş değil, ligin bitimine daha maç varken 78 olan puan rekorunu kırdık, 80'e ulaştık. Bu, ligin tarihine geçecek bir başarıdır. Sezonun yüzde seksenini lider götürdük, bu tesadüfle açıklanamaz. Bu bir inanmışlığın, emeğin ve en önemlisi disiplinin sonucudur. Erzurumspor ayakları üzerinde duran, yeteneklerini ortaya çıkaran, altyapısından A takıma çıkardığı oyuncularla bu ligde var olmaya çalışan ve kendisini ispatlayacak bir kulüp olacaktır. Transfer elbette yapılacak, kadro revize edilecek ve Süper Lig standartlarına getirilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Erzurumspor taraftarı artık hevesinin kursağında kalmasını istemiyor. Bir kere çıktık düştük, düştüğümüz yerden tekrar çıkmayı başardık. Erzurumspor'umuz ilk yılında ligde kalacak, sonra kalıcı olacak, ardından stadında çok büyük başarılara imza atacaktır."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
